В Ростовской области назвали главную скрытую угрозу в баночных консервах. Об этом сообщают специалисты ростовских испытательных лабораторий.



Эксперты региона регулярно исследуют консервированную продукцию, проверяя прозрачность заливки, консистенцию и отсутствие посторонних запахов. Лабораторные тесты выявляют опасные микробы, тяжелые металлы и пестициды. В мясных и молочных консервах контролируют отсутствие следов лекарств для животных, а в рыбных сырье исследуют на паразитов.



«Важный нюанс: внешне, по вкусу, запаху или цвету зараженная банка часто выглядит абсолютно нормально. Газ при жизнедеятельности этих бактерий не образуется, поэтому вздутие крышки — не обязательный признак, чтобы насторожиться», — комментирует в беседе с rostov.aif.ru начальник отдела микробиологических видов испытаний Испытательного центра Донского филиала ЦОК АПК Валентина Захарова.



Главная опасность кроется в бактерии Clostridium botulinum, вызывающей ботулизм. Она размножается без кислорода в герметичной таре. При недостаточной термической обработке споры из почвы или воды прорастают и вырабатывают ботулотоксин — сильнейший природный яд.