В Ростовской области действует более 5200 госпабликов — по этому показателю Дон входит в топ-5 субъектов России. Об этом сообщил министр цифрового развития, IT и связи региона Алексей Копытов.

«Госпаблики — это мост между властью и жителями», — отметил министр.

По его словам, в области более 3 млн интернет-пользователей, свыше 2 млн из них подписаны на официальные сообщества. С начала года госпаблики региона опубликовали более 2 млн постов, собрали свыше 14 млн лайков и 500 тыс. репостов.

Больше всего сообществ в сфере «Образование» — 2588. На втором месте органы власти и местного самоуправления — 1360, замыкает тройку «Культура» — 596 госпабликов.

В октябрьском рейтинге 2026 года Ростовская область показала 100-процентный результат по оформлению сообществ, 98% по частоте публикаций и 82% по вовлечённости. Развитие госпабликов ведётся в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».