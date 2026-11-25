С начала 2026 года в Ростовской области более 14 тысяч матерей получили сертификаты на материнский и семейный капитал. Об этом сообщили в Социальном фонде России по Ростовской области.

С 2020 года сертификат оформляется в проактивном режиме — по данным, которые поступают в региональное Отделение СФР из органов ЗАГС. За это время без заявлений и визитов в ведомства сертификаты получили более 128 тысяч семей Дона.

Распорядиться средствами можно по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, ежемесячная выплата до достижения ребёнком трёх лет, образование детей, покупка товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью, а также формирование накопительной пенсии матери. Кроме того, если остаток капитала не превышает 10 тысяч рублей, можно получить его единовременной выплатой.

До трёхлетия ребёнка средства разрешается направить на ежемесячную выплату, погашение жилищного кредита или первоначальный взнос по нему, оплату дошкольного образования и покупку товаров для детей с инвалидностью. По остальным направлениям сертификатом можно распорядиться после того, как ребёнку исполнится три года.

Заявление о распоряжении маткапиталом подаётся через портал Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Ростовской области.