Под Таганрогом после атак БПЛА приступили к разборке повреждённых конструкций моста через реку Миус. Об этом 24 ноября сообщило министерство транспорта Ростовской области в соцсетях — в комментарии под одним из постов.

«В настоящее время на мосту через реку Миус, на автодороге Таганрог — село Фёдоровка, специализированная организация проводит разборку повреждённых конструкций моста, чтобы оценить состояние объекта и принять дальнейшие решения по восстановлению безопасного движения автотранспорта и пропуска пешеходов», — говорится в сообщении.

Сроки восстановления движения определят после разборки. Работы осложняются риском обрушения конструкций.