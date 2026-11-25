Новости Ростовской области 25 ноября: БПЛА, бензин, ДТП, криминал, погода

Минувшая ночь в Ростовской области вновь ознаменовалась работой сил ПВО: над регионом уничтожили более полусотни украинских беспилотников. На дорогах Дона произошло несколько крупных аварий. В Ростове вновь фиксируются очереди на заправках.

Кроме того, под Таганрогом начались работы по разбору повреждённого после атак БПЛА ВСУ моста, а синоптики предупреждают о переходе региона на зимний режим с метелями и гололедицей. Rostov.aif.ru собрал главные новости Ростова и области к этому часу.

Более 50 БПЛА ВСУ сбиты над Ростовской областью: Таганрог и семь районов под ударом

В ходе отражения ночной воздушной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили свыше 50 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Целями дронов стали город Таганрог, а также Азовский, Верхнедонской, Каменский, Мясниковский, Неклиновский, Чертковский и Шолоховский районы.

По предварительным данным, на земле нет пострадавших и разрушений. В регионе по-прежнему действует запрет на фото- и видеосъёмку последствий атак БПЛА и распространение таких материалов в интернете.

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Смертельное ДТП в Таганроге: водитель скутера погиб под колёсами «КамАЗа»

В Таганроге 24 ноября произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Вечером 58-летний водитель «КамАЗа» двигался по Мариупольскому шоссе.

В районе дома № 49/1 он, по предварительным данным, не соблюдил безопасную дистанцию до ехавшего впереди скутера и допустил столкновение. 61-летний водитель двухколёсного транспорта скончался на месте до прибытия скорой помощи.

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Лобовое ДТП на трассе Орловский — Ремонтное: один погиб, один пострадал

Ещё одна смертельная авария произошла 24 ноября на автодороге Орловский — Ремонтное. 43-летний мужчина за рулём «ВАЗ 21099» ехал через Орловский район. По предварительным данным, он потерял контроль над управлением, съехал на обочину, после чего автомобиль опрокинулся и по инерции вылетел на проезжую часть.

Передняя часть машины получила серьёзные повреждения. В результате ДТП водитель скончался на месте, 35-летний пассажир был доставлен в медицинское учреждение. Информацию уточнили в региональной Госавтоинспекции.

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Ситуация на топливном рынке: что с бензином в Ростовской области и Ростове 25 ноября 2026?

В Ростове-на-Дону вновь наблюдаются скопления машин на автозаправочных станциях. Водители делятся фотографиями очередей на АЗС в разных районах города в социальных сетях.

Ранее власти Ростовской области говорили о сложной ситуации с топливообеспечением региона, называя среди причин логистические трудности. По их данным, проблемы с поставками затрагивают преимущественно независимые заправки, тогда как крупные сети работают без сбоев.

По данным мониторингового сервиса russiabase, всего в регионе насчитывается 525 АЗС.

Средние цены на топливо в Ростовской области 25 ноября 2026:

АИ-92: 77.48 руб./л

АИ-95: 85.15 руб./л

АИ-98: 119.55 руб./л

Дизельное топливо: 77.73 руб./л

Фактическая стоимость топлива на конкретных автозаправочных станциях может варьироваться.

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Под Таганрогом начали разбирать повреждённые конструкции моста через Миус

В районе Таганрога приступили к демонтажу повреждённых конструкций моста через реку Миус на автодороге Таганрог — село Фёдоровка. Об этом 24 ноября сообщили в министерстве транспорта Ростовской области в комментарии под одним из постов в соцсетях.

По данным ведомства, специализированная организация проводит разборку, чтобы оценить состояние объекта и определить дальнейшие шаги по восстановлению безопасного движения транспорта и пешеходов. Сроки возобновления движения назовут после завершения работ. Процесс осложняется риском обрушения конструкций.

Повреждённый дронами мост через Миус под Таганрогом начали разбирать Подробнее

Ростовская область переходит на зимний режим: прогноз погоды на 25 ноября 2026

В ближайшие три дня в Ростовской области ожидается ухудшение погоды. По прогнозу Северо-Кавказского УГМС, местами выпадет мокрый снег, по северу региона пройдёт метель, а дороги покроются льдом.

В среду, 25 ноября, будет облачно с прояснениями, днём местами пройдут небольшие и умеренные дожди со снегом. На севере мокрый снег налипнет на провода и деревья, на дорогах образуется гололедица, которая сохранится до конца рабочей недели. Ветер юго-западный и западный, 7–12 м/с, местами порывы до 15–18 м/с. Днём температура не превысит 0...+5 градусов, по югу — до +7 (например, в Ремонтненском и Сальском районах).

В Ростове-на-Дону 25 ноября днём также ожидаются дождь и мокрый снег, но без налипания, которое прогнозируют по северу области. Температура составит +2...+4 градуса.