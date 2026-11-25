Один из самых острых вопросов прямой линии с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем касался проблем с водоснабжением в селе Кулешовка Азовского района и посёлке Овощной. Жители страдают от перебоев с водой, особенно в летний период, когда падает давление и верхние этажи МКД остаются без ресурса.

Глава региона подчеркнул, что проблема носит системный характер и связана с износом коммунальной инфраструктуры. Для её решения в рамках национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выделено более 1 млрд рублей (общая стоимость объекта превышает эту сумму).

По словам министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной, полное завершение проекта по строительству новых сетей запланировано на июнь 2028 года. Предусмотрено строительство более 45 км водопроводных сетей диаметром от 110 до 400 мм и насосной станции второго подъёма. Муниципальный контракт уже заключен. На текущий момент готовность объекта составляет 25%: прорыто более 22 км траншей, уложено свыше 17 км трубопровода.

Губернатор также обратил внимание на ситуацию с насосной станцией в посёлке Овощной, где недавно вышли из строя насосы, что привело к перебоям и падению давления.

Антонина Пшеничная пояснила, что на реконструированной станции два из пяти насосов сняты для капитального ремонта. Их установка и запуск в работу запланированы до 1 декабря 2026 года. Это позволит обеспечить стабильное водоснабжение домов вплоть до девятого этажа и избежать проблем в следующий летний сезон.

Юрий Слюсарь отметил, что несмотря на сложность ситуации и недостаточность текущего финансирования (около 2 млрд рублей с учётом федеральных средств), правительство ставит задачу реализовывать такие проекты в максимально сжатые сроки, без переносов и ухудшения характеристик, чтобы решить проблему воды в Кулешовке и Овощном на долгие годы.