Губернатор Ростовской области подвёл итоги года в прямом эфире. По словам Юрия Слюсаря, из-за атак беспилотников ВСУ остановился экспорт зерна. При этом сфера является важной для Дона, где сельское хозяйство — буквально один из столпов.

«Были и климатические испытания: мы потеряли огромное количество деревьев, произошёл транспортный коллапс, всё это потребовало быстрой реакции», — рассказал Юрий Слюсарь.

Однако неприятности не отразились на общих показателях. Например, ВВП идёт с опережением плана, в ряде отраслей наблюдаются достижения.

«Мы остаёмся в зелёной зоне», — пояснил глава региона.

Кроме того, на Дону приняли в первом чтении бюджет, который традиционно сохранил социальную направленность. Примерно две трети денег предусмотрены для социальной сферы.