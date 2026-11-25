В донской столице в пресс-центре «АиФ-Ростов» состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам прохождения пожароопасного сезона 2026 года на территории субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

По словам заместителя начальника Департамента лесного хозяйства по ЮФО Александра Караваева, сезон характеризовался неблагоприятными погодными условиями: высокими температурами, сильными ветрами и дефицитом осадков.

Как сообщил заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по ЮФО Юрий Морозов, пожароопасный период в регионах начался досрочно. Так, в Краснодарском крае его открыли уже 20 февраля, к началу марта режим объявили в Республике Калмыкия, Астраханской области, Карачаево-Черкесской и Чеченской Республиках. К 1 апреля пожароопасный сезон действовал во всех субъектах ЮФО, СКФО и новых территориях РФ.

С конца апреля и на протяжении последующих месяцев на большей части указанных территорий фиксировались 4-й и 5-й классы пожарной опасности по условиям погоды. Особую тревогу вызывала высокая ветровая нагрузка в отдельных районах Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.

Как отметили эксперты, субъектам Северо-Кавказского федерального округа удалось избежать лесных пожаров. Однако в Южном федеральном округе ситуация с возгораниями в лесных массивах оставалась напряжённой и требовала постоянного контроля.