Глава городской администрации Таганрога Светлана Камбулова предупредила горожан о налёте БПЛА ВСУ на город нынешней ночью. Силы противовоздушной обороны отражали вражескую воздушную атаку 25 ноября, о чём глава города написала в своём канале в МАХ.

Таганрожцы получили уведомление о воздушной опасности в 1:40. Немного позже поступила информация и о ракетной опасности — в 3:20. Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, проследовать в помещение и не подходить к окнам. Также Камбулова призвала жителей не паниковать и сохранять спокойствие.

Отбой ракетной и беспилотной опасности объявили в 4:39 и 5:37.

Напомним, что донской губернатор Юрий Слюсарь сообщил рано утром 25 ноября об отражении вражеской воздушной атаки на Ростовскую область ночью. Уничтожены более 50 беспилотников. Обезвредить их удалось в Таганроге и семи районах региона: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Глава региона снова напомнил, что на Дону по-прежнему действует запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак, а также на размещение таких материалов в интернете.