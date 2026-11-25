Во время прямой линии с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем к главе региона обратились жители Азова, проживающие в многоквартирном доме по улице Инзенская, 3а. Этот дом пострадал при атаке БПЛА ВСУ 26 сентября.

Азовчане обратились с просьбой обратить внимание на состояние кровли здания, повреждённого в результате вражеской беспилотной атаки. Временное покрытие, установленное администрацией города, не выдерживает осадков, что создаёт дискомфорт для проживающих.

Ситуацию прокомментировала первый заместитель главы администрации АзоваМарина Сюсюкина. Она подтвердила, что проблема известна властям и согласилась, что для жителей это некомфортно.

«Сейчас, с наступлением холодов, необходимо использовать имеющиеся возможности, чтобы закрыть контур здания», — отметила она.

По словам представителя администрации, работа с пострадавшим домом ведётся непрерывно уже два месяца. Благодаря оперативным действиям жильцов удалось быстро вернуть в квартиры. Проведено визуальное обследование, выявлены повреждения. До 20 декабря планируется завершить инструментальные работы.

Глава региона Слюсарь отметил, что пока идут обследования и согласования, вода продолжает течь «здесь и сейчас». Власти планируют сначала надёжно закрыть контур здания временными мерами, а затем приступить к капитальному ремонту, чтобы семьи могли полноценно вернуться в свои квартиры.

Он добавил, что случай на Инзенской не единичный. В регионе отработан алгоритм действий после подобных инцидентов: после ликвидации пожара специалисты проводят обследование. Если конструктив позволяет остановить разрушение, начинается восстановление.