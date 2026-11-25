Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили более 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Рассказываем, как прошла ночь.

Полсотни дронов

Как уточнил глава региона, вражеские беспилотники ночью сбивали в Таганроге, а также в семи районах области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском.

При этом он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Губернатор напомнил, что на Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также на размещение такой информации в интернете.

Больше 10 часов опасности

Вечером накануне в 19:41 мск на севере области объявили беспилотную опасность. Она сохранялась до утра. В 06:00 мск в приложении МЧС России сообщили об отбое опасности по всему региону.

Отдельно сообщала об атаке на город глава Таганрога Светлана Камбулова в своем канале в MAX. По ее информации, в городе беспилотную опасность объявили в 01:40 мск, а ракетную — в 03:20 мск. В 03:22 мск стало известно, что в Таганроге работают силы ПВО.

Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, проследовать в помещение и не подходить к окнам. Светлана Камбулова также призвала горожан не паниковать и сохранять спокойствие.

Ракетную опасность по городу отменили в 04:39 мск, беспилотную — в 05:37 мск.

Что сообщили в Минобороны

По информации военного ведомства, в течение ночи дежурные силы ПВО уничтожили 305 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Их сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем.

Город без света и один погибший

Главной целью ВСУ ночью и утром 25 ноября стала Самарская область. В Новокуйбышевске из-за сбоя на высоковольтных линиях без электричества остались 70 домов, детские сады, школы и медицинское учреждение. Глава города Виктория Каткова сообщила, что атаку отражали силы ПВО и мобильные огневые группы.

По словам губернатора Вячеслава Федорищева, всего над регионом сбили 145 беспилотников. Один человек погиб.

Кроме того, утром ВСУ пытались атаковать предприятия в Сызрани. Глава города Андрей Советкин сообщил, что погибших и пострадавших нет, зафиксированы небольшие повреждения.

Ограничения в аэропортах

В ночь на 25 ноября на фоне воздушной опасности Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов страны.

Ограничения действовали в Саратове (Гагарин), Тамбове (Донское), Пензе, Самаре (Курумоч), Ульяновске (Баратаевка), Геленджике, Сочи, Уфе и Калуге (Грабцево).

К утру работа воздушных гаваней постепенно нормализовалась. В 03:34 сняли ограничения в Сочи, в 05:50 — в Геленджике, в 06:05 — в Калуге и Тамбове. Позже, в 07:25, возобновили прием и выпуск рейсов в Пензе и Ульяновске, а в 08:08 — в Уфе.

Последними, в 09:03, ограничения были сняты в Самаре и Саратове. Все ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.