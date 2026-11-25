На Дону жительницу привлекут за видео об атаке на НЗНП. Документы переданы в Административную инспекцию региона.



В Ростове-на-Дону местную жительницу привлекут к ответственности за публикацию в соцсети видеоролика с последствиями воздушной атаки на Новочеркасский электровозостроительный завод. Правоохранительные органы обнаружили запрещенный контент в мессенджере и оперативно установили личность автора.

В отношении женщины составлены материалы по статье 9.11 областного закона.



Документы уже переданы в региональную Административную инспекцию для принятия процессуального решения. Нарушительнице грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей.



Напомним, что с августа 2025 года в регионе действует строгий запрет на съемку и распространение сведений о работе систем противовоздушной обороны, местах падения беспилотников, характере разрушений и расположении военных объектов.