Трансляция стартовала на сайтах правительства Ростовской области, местного телевидения, а также в социальной сети ВКонтакте на странице правительства Ростовской области и на платформе Rutube.

«Для меня важно услышать, что сегодня волнует дончан, с какими проблемами они сталкиваются и какие изменения хотели бы видеть в своих городах и районах», — подчеркнул Юрий Слюсарь в своем МАХ-канале. Направить обращения все еще можно через чат-боты в MAX и Telegram, на сайте правительства региона (заполнив специальную форму) или через Платформу обратной связи на «Госуслугах». Приём ведётся до окончания прямого эфира. В сообщении нужно указать ФИО, адрес и суть вопроса.