Сегодня, 25 ноября, в 14:00 губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь начнёт прямую линию «Разговор напрямую», в ходе которой ответит на вопросы жителей региона.

К началу эфира поступило уже свыше 4,5 тыс. обращений. Основная масса сообщений пришла через чат-бот в социальной сети MAX.

По предварительным данным, самые острые темы для жителей области связаны с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством — на эту сферу приходится 43% всех вопросов. На втором месте по актуальности оказались дороги и общественный транспорт (20%). Также жители активно интересуются вопросами здравоохранения и социального обеспечения (по 5%) и образования (4%).