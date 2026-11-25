Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе прямой линии ответил на вопросы жителей о реконструкции въезда в Батайск. Глава региона заверил, что существующий мост закрывать не будут, однако его работа продолжится в реверсивном формате.

По словам губернатора, строительство нового шестиполосного моста обойдётся в 2,6 млрд рублей и займёт около трёх лет. Финансирование уже предусмотрено в бюджете на 2027 год, с которого начнутся строительные работы. До этого момента движение будет организовано по трём полосам из четырёх.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что эксплуатация старого двухполосного сооружения, которое ранее использовалось с задействованием обочины, представляет высокую опасность и приводит к авариям.

«Мост однозначно работать пока будет, вот в таком усечённом формате. Движение в этом направлении интенсивное, транспортное сообщение большое. Это приводит, конечно, к задержкам утром и вечером, в час пик плюс-минус там 15–20 минут добавляет, к сожалению», — отметил губернатор.

Глава региона призвал жителей потерпеть ради безопасности и будущего получения современного объекта инфраструктуры.