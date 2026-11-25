Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал порядок получения компенсаций жителями региона, чьи транспортные средства пострадали от падения обломков беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Глава региона во время прямой линии ответил на многочисленные обращения граждан из Ростова и Таганрога, касающиеся затягивания сроков оформления документов.

По словам губернатора, механизм возмещения ущерба имуществу граждан действует с 1 января 2026 года. Решение о его внедрении было принято после серьёзной дискуссии, поскольку для многих семей автомобиль является не менее важным активом, чем жильё, и необходим для работы и повседневных нужд.

Юрий Слюсарь отметил, что, несмотря на то что такую поддержку осуществляют не все субъекты страны, в Ростовской области выстроен чёткий алгоритм: заявления принимаются, после чего специальная комиссия проводит обследование автомобиля и принимает решение о выплате средств на его восстановление.

При этом глава региона подчеркнул строгость установленных правил. Компенсация положена только тем владельцам, которые зарегистрированы на территории Ростовской области, а их транспортные средства должны обязательно стоять на государственном учёте в Российской Федерации. В связи с этим губернатор дал чёткий ответ на частный случай обращения жителя Ростова, чей автомобиль получил повреждения на парковке на проспекте Шолохова, но был зарегистрирован в Армении. В такой ситуации, по словам Слюсаря, выплата компенсации, к сожалению, не предусмотрена.

Губернатор признал, что количество повреждённых автомобилей в регионе уже измеряется десятками случаев. Он заверил жителей, что администрация берёт ситуацию на контроль и будет стремиться оперативно рассматривать обращения, выплачивая компенсации без излишней волокиты и бюрократических проволочек.