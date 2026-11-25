Если покупать все продукты с нуля, праздничный салат в 2026 году потянет почти на 700 рублей. По данным Росстата, себестоимость классического набора в сентябре составляла 420 рублей, но в магазинах ингредиенты продают упаковками, и часть останется после готовки.

Картофель весом от полутора килограммов обойдётся в 80 рублей, морковь за 600 граммов — ещё 40. Десяток яиц стоит 100 рублей, варёная колбаса (около 400 граммов) — 150, банка огурцов на 700 граммов — 180, зелёный горошек — 80, майонез от 200 миллилитров — 60. В сумме выходит примерно 690 рублей.

Впрочем, картофель, морковь, яйца и майонез обычно уже есть на кухне. Тогда докупить придётся только колбасу, огурцы и горошек — расходы снизятся до 410–450 рублей в зависимости от магазина.

Стоит помнить, что к концу декабря огурцы и колбаса традиционно дорожают. Если закупаться за пару дней до праздника, реальная сумма может оказаться ближе к 800 рублям.

Даже при покупке всех ингредиентов с нуля семья потратит менее тысячи рублей. А если часть продуктов уже в холодильнике, расходы будут совсем скромными.