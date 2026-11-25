К губернатору Ростовской области в ходе прямой линии обратился руководитель хозяйства из Сальского района. Мужчина отметил, что урожай в этом году заметно лучше, нежели в предыдущем, но появилась новая проблема — реализовать его не удаётся. Местный житель хотел узнать, хватит ли денег на все хозяйства в регионе, которые выделили из федерального бюджета на поддержку аграриев.

«Денег точно хватит. Федеральные деньги выделяли по формуле из расчёта 2,75 тысячи рублей за каждый гектар. Всего выделили более пяти миллиардов — вероятно, потому что мы — один из наиболее пострадавших регионов», — успокоил Юрий Слюсарь фермера. —

Глава региона пояснил, что проблема со сбытом урожая возникла из-за атак дронов ВСУ на основной канал экспорта — Азово-Черноморский бассейн. В итоге в июле и августе там приостанавливали движение, и, следовательно, экспорт пришлось ставить на паузу.

«Сумма полностью не решает проблемы экономики сельхоза, но это хорошая поддержка», — добавил Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, главам муниципалитетов поручено сопровождать каждого заявителя, которому требуется финансовая поддержка.