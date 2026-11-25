На Дону дорожный фонд вырастет до 42 млрд рублей к 2027 году. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.



Глава региона анонсировал значительное увеличение финансирования дорожной отрасли. В 2026 году региональный фонд составил 34 млрд рублей, а к 2027 году вырастет почти до 42 млрд рублей. Эти средства позволят охватить ремонтом больше километров трасс и обеспечить их бесперебойное зимнее содержание.



«Дорожный фонд составит 34 млрд рублей в 2026 году и почти 42 млрд в 2027 году. Это позволит реконструировать, модернизировать и ремонтировать большее количество дорог, в том числе содержать их в зимний период, что критически важно для бесперебойного транспортного сообщения», — комментирует губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь



Особое внимание уделяется трассе 280, связывающей страну с новыми территориями. Из-за регулярных атак на мосты и переходы в области организованы альтернативные маршруты, перераспределены экипажи ДПС и выставлены новые посты для обеспечения безопасности движения.