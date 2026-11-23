Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл ряд деловых встреч и переговоров в ходе ХХ «Транспортной недели — 2026», которая состоялась в Москве.

Глава региона обсудил с председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко ход работ по созданию шестиполосного участка трассы М-4 «Дон». По данным руководства госкомпании, строительство инфраструктурного объекта ведётся с опережением графика, готовность участка уже превышает 70%. Юрий Слюсарь отметил, что для жителей региона эта магистраль фактически выполняет роль главной внутриобластной дороги, обеспечивая ежедневные перевозки большого количества людей.

Также стороны обсудили создание Темерницкого скоростного диаметра — восьмикилометрового участка внутри Ростова-на-Дону. По прогнозам, реализация проекта улучшит транспортное сообщение в городе на 38%. Область уже заложила средства на разработку технико-экономического обоснования будущих работ.

Отдельное внимание было уделено восстановлению дорожной сети, повреждённой при строительстве Багаевского гидроузла. Этот вопрос глава Дона обсудил с директором ФКУ «Ространсмодернизация» Евгением Туриевым.

«В процессе строительства Багаевского гидроузла часть дорожной инфраструктуры вокруг была повреждена. Нам важно было получить твёрдое подтверждение от компании, которая курирует строительство гидроузла, что всё будет восстановлено. Мы получили подтверждение, необходимое финансирование запланировано. Дороги, идущие к Багаевскому гидроузлу, восстановят», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

На полях мероприятия глава региона также встретился с вице-президентом Группы ГАЗ Николаем Одинцовым. В рамках госпрограммы обновления транспорта Ростовской области предусмотрены субсидии в размере почти 750 млн рублей на закупку свыше 100 автобусов, включая модели сверхбольшого класса. Тестовая эксплуатация ряда моделей уже прошла в парке «Ростовской транспортной компании». Губернатор напомнил, что до 2030 года для донского региона планируется закупить около 1,3 тыс. автобусов, в том числе произведённых на предприятиях Группы ГАЗ.

Кроме того, Юрий Слюсарь обсудил с представителями департамента транспорта Москвы вопросы организации пассажирских перевозок. Для разработки регионального стандарта транспортного обслуживания населения Ростовская область привлекла институт «МосТрансПроект». Научные разработки и опыт столицы, а также других регионов будут использованы для повышения доступности, безопасности и комфорта пассажирских перевозок на Дону.