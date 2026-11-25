Власти Ростовской области отработали алгоритм помощи жителям, чьи дома пострадали от ударов вражеских беспилотников. С начала года на эти цели правительство региона выделило порядка 200 миллионов рублей. Об этом рассказал в ходе прямой линии губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор подчеркнул, что попадания в жилые дома и многоэтажки, к сожалению, не единичны. После того, как пожар потушен и последствия ЧС ликвидированы, на место оперативно выезжают специалисты Донского государственного технического университета. У вуза сильная лаборатория, и эксперты буквально в считанные часы после открытия допуска проводят обследование здания.

По итогам осмотра принимается решение. Если дом можно восстановить, власти его ремонтируют. Если нет — как это произошло на улице Еремёнко, где придется снести половину секции, — жителям выплачивают компенсацию или предоставляют жильё. При этом новую квартиру стараются подобрать в том же районе, чтобы люди не меняли привычные школы, работу и маршруты.

«Схема отработана. С начала года порядка 200 миллионов рублей на это правительство Ростовской области выделило. Ну и всегда держим определённый запас, всегда мобилизуем к тому, чтобы в случае возникновения таких ситуаций быть готовыми», — отметил глава региона.