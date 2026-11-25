Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что новые ЖК будут строить только с соцобъектами. Об этом он рассказал в ходе прямой линии.



Глава региона отметил, что разрыв между активным строительством жилья и отсутствием социальной инфраструктуры стал ключевой проблемой, которую власти берут под жёсткий контроль. Теперь все проекты в городской агломерации, включая Аксайский район, будут реализовываться исключительно в формате комплексного развития территорий. Сейчас в таком формате работают четыре проекта, и каждый из них обязательно предусматривает строительство школ, детских садов, больниц и пожарных депо.



«Мы не позволим больше возводить жилые комплексы без соответствующей социальной инфраструктуры. В качестве примера пилотного проекта можно назвать жилой комплекс „Новый Ростов“, где первую современную школу открыли уже первого сентября», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.



Отдельное внимание уделяется уже заселённым районам, где жители сталкиваются с нехваткой базовых услуг. В частности, решается вопрос со строительством поликлиники в одном из новых микрорайонов. Проектная документация готова, земельный участок выделен, а источники финансирования определяются совместно с федеральным министерством здравоохранения.



«Есть случаи, которые ещё более тяжёлые. В микрорайоне Суворовский люди действительно стоят в очереди чуть ли не на улице. Поэтому мы оперативно выделили участок и нашли большое модульное здание поликлиники на 250 посещений в сутки», — подчеркнул Юрий Слюсарь.



По словам главы региона, работы по созданию модульного медучреждения в Суворовском выполнены уже на 80%. Ликвидация дефицита медицинских объектов остаётся одним из главных приоритетов для регионального министерства здравоохранения.