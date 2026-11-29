Губернатор Ростовской область Юрий Слюсарь сообщил, что прошедшей ночью во время отражения воздушной атаки более 80 БПЛА были уничтожены в городе Новошахтинске, а также ещё в восьми районах: Боковском, Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Миллеровском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Она будет уточняться.

Глава региона снова напомнил жителям, что Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в сети Интернет.

Ранее мы писали, что в ночь на 28 ноября враг вновь пытался нанести урон Ростовской области, более 50 БПЛА ВСУ сбили на севере региона. А всего в России уничтожили за ночь более 1,2 тысячи дронов.