В ночь на 28 ноября враг вновь пытался нанести урон Ростовской области, более 50 БПЛА ВСУ сбили на севере региона. А всего в России уничтожили за ночь более 1,2 тысячи дронов. Рассказываем, как прошла ночь.

БПЛА в Ростовской области

Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, север Ростовской области подвергся удару БПЛА ВСУ, за ночь над регионом сбили больше полусотни дронов. Ударные беспилотники уничтожили в Новошахтинске, а также в семи районах области: Боковском, Верхнедонском, Красносулинском, Обливском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском.

Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется. Он напомнил о запрете фото- и видеосъемки беспилотных атак, а также на размещение таких кадров в интернете.

Отбоя не было

Режим беспилотной опасности ввели в Ростовской области накануне вечером, в 20:47 — по северной части региона, а спустя три минуты — по южной. В рекомендациях РСЧС говорится, что в это время не стоит без необходимости выходить из дома, укрыться лучше в помещениях вдали от окон.

На момент публикации беспилотная опасность продолжала действовать на всей территории региона, сообщения об отбое в официальном приложении МЧС России не было. Таким образом беспилотная опасность действует в регионе более 12 часов.

Что сообщили в Минобороны

Прошедшая ночь в российских регионах была неспокойной. Как сообщили в Минобороны, за ночь дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 1246 вражеских беспилотников. Все дроны были самолетного типа. Украинские БПЛА сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Башкортостан.

Как подсчитало РИА Новости, ПВО отразила одну из крупнейших ночных атак беспилотников в России. Самая массовая ночная атака была отражена 17 ноября — тогда сбили 1441 дрон. Также крупные атаки были в ночи на 16 ноября и на 29 октября (1336 и 1214 БПЛА).

Атаки на другие регионы

В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, за вечер и утро сбили 120 беспилотников. На окраине Калуги обломки одного из дронов повредили кровлю и остекление дачного дома. К счастью, никто не пострадал.

В сторону Московского региона с 23:00 27 ноября до 07:00 28 ноября летели 462 беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большую часть дронов удалось уничтожить на дальних подступах, а 123 беспилотника сбили непосредственно на подлете к Москве.

В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус компании «Мираторг». Пострадали девять человек — шесть сотрудников компании и местные жители, сообщает губернатор Егор Ковальчук.

Ограничения в аэропортах

В ночь на 28 ноября на фоне воздушной опасности Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов страны.

Ограничения действовали в Калуге (Грабцево), Пензе, Саратове (Гагарин), Тамбове (Донское), Самаре, Бугульме и Уфе. Кроме того, московские аэропорты Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки параметров ограничений на использование воздушного пространства.

К утру работа воздушных гаваней начала восстанавливаться. В 04:48 сняли ограничения в Пензе и Саратове. В 07:20 возобновили прием и выпуск рейсов во Внукове, Домодедове, Калуге и Тамбове. В 07:26 ограничения сняли в Самаре.

Позже, в 07:40, ввели дополнительные ограничения в Краснодаре (Пашковский), которые действовали до 09:08. А в 09:11 возобновили работу аэропорты Бугульмы и Уфы. Все ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.