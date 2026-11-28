Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил утром 28 ноября, что минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион более 50 БПЛА были уничтожены в городе Новошахтинск и 7 муниципалитетах. Это Боковский, Верхнедонской, Красносулинский, Обливский, Усть-Донецкий, Чертковский, Шолоховский районы.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле нет. Она уточняется.

Глава региона снова напомнил жителям, что на Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак, а также размещение такой информации в сети Интернет.



Ранее мы писали, что по данным Минобороны, за ночь и утро 27 ноября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили по всей территории России 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.