На границу в Ростовской области закупят современный передвижной инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК). Стоимость высокотехнологичного оборудования составит 380 миллионов рублей.

Тендер опубликовали 26 ноября на официальном портале госзакупок. Заказчик — ростовский филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Приём заявок от поставщиков продлится до 3 декабря 2026 года.

Мобильная лаборатория предназначена для оперативного и бесконтактного досмотра крупногабаритных грузов, автотранспорта и контейнеров. Главное преимущество «умного» сканера — мобильность: комплекс можно быстро доставить в любую точку, развернуть и так же оперативно демонтировать. Это существенно ускорит проверки на пунктах пропуска.

Новое оборудование установят на двух ключевых автомобильных пунктах пропуска: «Гуково» в хуторе Платово и «Донецк (Изварино)» в городе Донецке. Поставку, монтаж и пусконаладку должны завершить к 1 марта 2028 года.

Финансировать закупку будут из федерального бюджета — средства выделят в течение 2026 и 2028 годов.