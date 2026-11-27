Ростовскую область ждут выходные с облачной погодой и прояснениями. Местами пройдет мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья. Дороги останутся скользкими, а к 29 ноября мороз окрепнет.

Погода в Ростовской области

Утром и днём 27 ноября в ряде муниципалитетов выпадет мокрый снег. По южной половине он налипнет на провода и деревья. Ветер западной четверти не превысит 6–11 метров в секунду, а температура составит от -2 до +3 градусов, на юге - до +5. На дорогах гололедицу обещают в течение трех дней.

На следующий день осадки продолжатся, но не везде - в основном по южной половине. Воздушный поток сменит направление на северо-восточное и временами может ускориться до 14 метров в секунду. После ночного похолодания до -5 градусов (а при ясной погоде - и до -10) вернется плюсовая температура: около +1. Хотя местами прогнозируют заморозки до -4 градусов даже в светлое время суток.

В воскресенье, 29 числа, существенных осадков ночью не ожидается, однако днем снова будет снег. Столбик термометра упадет до -11...-1 градуса, в зависимости от времени суток.

Прогноз для Ростова-на-Дону

В пятницу, 27 ноября, мокрый снег пройдёт только днём; утром осадков не ожидается. Температура составит около -1…+1 градуса.

Зимние осадки продолжат идти до следующего утра, 28 ноября. Ночью на улице похолодает до -4...-2 градусов, а днем воздух немного прогреется: до 0 градусов.

На следующий день после небольшого перерыва пойдет снег, а столбик термометра опустится до -6 градусов ночью и -1 днём.