В северной части Ростовской области 26 ноября объявлена беспилотная опасность. Обстановка отслеживается, следите за дальнейшими официальными сообщениями.

Напоминаем, как вести себя в такой ситуации:

если рядом нет укрытия — оставайтесь в помещении, держитесь подальше от окон;

не снимайте работу ПВО на камеру и не публикуйте такие материалы в интернете;

не прикасайтесь к обнаруженным обломкам и не подпускайте к ним детей — сообщите по номеру 112;

в укрытии держите воду, документы и заряженный телефон с пауэрбанком;

не верьте непроверенным сообщениям в чатах и каналах — доверяйте только официальным источникам информации.

Сохраняйте спокойствие и следите за дальнейшими сообщениями.