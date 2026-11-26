На 47-й неделе 2026 года заболеваемость ОРВИ и гриппом на Дону остаётся в пределах эпидпорога. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные респираторные инфекции: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

Продолжается и предсезонная прививочная кампания: к 20 ноября привили 32,1% населения области. Осложнений и неблагоприятных реакций после вакцинации не зафиксировали. Защитный иммунитет вырабатывается примерно через две недели и держится до года.

Ведомство напоминает: одновременное заражение вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к более тяжёлым формам респираторной инфекции и повышает риск летального исхода, поэтому прививка — лучшая защита от вирусов.