Глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила: в северо-восточной части Таганрогского залива Азовского моря пройдут учения. В связи с этим владельцев плавсредств просят не выходить на воду с 17:00 мск 26 ноября до 05:00 мск 27 ноября.

Манёвры проводит Таганрогский отдел Пограничного управления ФСБ России. Ограничение касается именно этой части акватории, поэтому рыбакам и отдыхающим стоит заранее скорректировать планы.

Речь идёт о временной мере — как только учения завершатся, запрет снимут. Пока же судовладельцам лучше воздержаться от прогулок и промысла в указанном районе, чтобы не мешать работе пограничников и не создавать опасных ситуаций на воде.