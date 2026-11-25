Жители Азова и Ростова-на-Дону сообщают о громких звуках в небе вечером 25 ноября. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Ранее в северной части Ростовской области была объявлена беспилотная опасность — об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. Ведомство призвало следить за официальными сообщениями, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Глава Таганрога Светлана Камбулова также предупредила о работе сил ПВО и обратилась к горожанам: покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение и не подходите к окнам.

«Прошу не паниковать и сохранять спокойствие», — отметила она.

Официальной информации о последствиях на данный момент не поступало. Ситуация остаётся на контроле — следите за обновлениями.