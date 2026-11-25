В Ростове-на-Дону на линию выходит лишь немногим больше половины автобусов, которые должны обслуживать городские маршруты. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал во время прямой линии.

По его словам, из 900 автобусов, предусмотренных расписанием, фактически работают около 55%. Главная причина — нехватка водителей: перевозчики испытывают кадровый дефицит уже почти год. Несмотря на совместную работу с властями, штат растёт недостаточно быстро.

Чтобы исправить ситуацию, городские власти заключили дополнительные соглашения с перевозчиками и увеличили втрое штрафы за невыход автобусов на маршруты. Кроме того, утвердили поэтапный график: доля работающего транспорта должна вырасти с нынешних 55% до 90%.

Параллельно власти прорабатывают меры по привлечению и подготовке новых водителей. Один из вариантов — опыт других регионов, где обучение специалистов организовано прямо на базе транспортных предприятий через учебно-производственные центры.