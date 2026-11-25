Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением о невыплате заработной платы работникам организации в Ростовской области.

Обратилась жительница региона в комментариях к аккаунту приёмной главы СК в «ВКонтакте»: по её словам, более 30 сотрудников компании, оказывающей клининговые услуги, длительное время трудятся, но не получают зарплату с июля текущего года. Обращения в разные инстанции и к работодателю результатов не дали — мер к погашению задолженности не принимается.

По этому факту в СУ СК России по Ростовской области уже возбуждено уголовное дело.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя областного следственного управления Станиславу Ковалёву доложить о ходе и результатах расследования, а также о мерах по реализации права работников на вознаграждение за труд. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.