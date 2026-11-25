Донские водители смогут ездить по отремонтированному участку трассы М-4 «Дон» уже ближайшей весной. Об этом на прямой линии 25 ноября рассказал губернатор Юрий Слюсарь, отметив, что темпы работ опережают план. Речь идёт о 91-километровом отрезке с 933-го по 1024-й километр, движение по которому планируют открыть в апреле 2027 года.

Слюсарь привёл слова подчинённых:

«Коллеги доложили, 50 километров с опережением сдают в этом году — это примыкающий к Ростову наиболее напряжённый участок».

Оставшуюся часть, по его словам, откроют в апреле, хотя изначально «Автодор» рассчитывал закончить только к середине 2027-го.

В ходе реконструкции отрезок от Каменска-Шахтинского до Шахт станет шестиполосным, обновят восемь развязок и добавят три новые. Для жителей региона это обернётся экономией времени в ежедневных поездках на работу и обратно, подчеркнул губернатор.

Напомним, после реконструкции участок М-4 «Дон» станет платным, что уже вызвало недовольство у местных жителей. При этом «Автодор» пообещал ввести абонементы со скидкой до 60% на пункте оплаты на 1021-м километре.