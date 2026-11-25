Советский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры к бывшему главе администрации города Алексею Логвиненко, членам его семьи, родственникам и знакомым. Имущество на общую сумму почти 1,6 млрд рублей обращено в доход Российской Федерации.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, 25 ноября 2026 года суд вынес решение об удовлетворении требований заместителя генерального прокурора РФ. Иск действовал в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

«Советским районным судом г. Ростова-на-Дону вынесено решение об удовлетворении исковых требований... об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшего главы администрации г. Ростова-на-Дону Логвиненко А.В. и иных лиц на общую сумму более 1,5 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Алексей Логвиненко был арестован по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, дело связано с незаконным привлечением двух коммерческих кредитов в 2020 году, ущерб превысил 47 млн рублей. Позже в отношении него возбудили еще одно уголовное дело по материалам ФСБ — о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также в отношении других сотрудников администрации возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а в отношении представителя группы коммерческих организаций — о даче взятки.

Логвиненко был назначен на пост главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года, сменив на этом посту Виталия Кушнарева. В октябре 2021 года депутаты городской думы продлили его полномочия. Глава города часто подвергался критике в соцсетях, в том числе за работу с аварийным жильем, неработающие ливневки, состояние дорог и выдачу разрешений на застройку в зеленых зонах.В феврале 2025 года городская дума приняла его отставку по собственному желанию на внеочередном заседании.