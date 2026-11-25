Мясниковский районный суд Ростовской области рассмотрел гражданское дело по иску организации «Потребнадзор», которая действовала в интересах неопределённого круга потребителей. Ответчиком выступал индивидуальный предприниматель, торгувавший БАДами без маркировки, сообщили в пресс-службе суда.

В ходе разбирательства выяснилось, что бизнесмен продавал биологически активные добавки через популярные маркетплейсы. При этом продукция не проходила обязательную государственную регистрацию, а сведений о ней нет в Едином реестре свидетельств — поэтому её отнесли к фальсифицированной пищевой продукции. Нарушения подтвердили заключения товароведческой экспертизы и технического исследования.

Суд удовлетворил требования общественной организации и обязал предпринимателя прекратить торговлю биологически активными добавками в интернете. Решение пока не вступило в законную силу, его могут обжаловать.