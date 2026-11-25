Территории опережающего развития (ТОР) Ростовской области потеряли трёх резидентов, а с четвёртым соглашение ещё предстоит расторгнуть. Об этом говорится в протоколе заседания наблюдательного совета территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований региона (моногородов).

От собственных инвестпроектов в одностороннем порядке отказались АО «Швея» из ТОР «Гуково» и ООО «Графит» из ТОР «Зверево». Соглашения были подписаны в 2016 и 2020 годах: швейная фабрика планировала построить швейно-отделочный комплекс, «Графит» — наладить выпуск углеродосодержащей продукции.

Соглашение с ООО «Юг Декор», которое собиралось выпускать в ТОР «Донецк» декоративные керамические бордюры и мозаику, уже расторгнуто из-за существенных нарушений условий: производственной деятельности компания не вела, отчётность в администрацию города не представляла, за ней числится налоговая задолженность.

Кроме того, администрации Донецка поручено разорвать договор с ООО «Агрофирма Донецкая Долина», заключённый в декабре 2018 года. У компании долги по налогам и зарплате, а 3 сентября арбитраж Ростовской области ввёл в отношении неё процедуру наблюдения.