С 1 декабря в Таганроге заработают ёлочные базары. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, власти определили 13 площадок для продажи новогодних деревьев, при этом торговлю в несанкционированных местах обещают пресекать.

Всего в городе организуют 23 точки продажи елей и сосен: 21 базар откроется 1 декабря, ещё два — 12 декабря.

С предпринимателями заключили официальные договоры. Они обязаны поддерживать порядок на торговых площадках и соблюдать требования безопасности. За соблюдением правил проследят мобильные группы — нарушителям грозит административная ответственность.

Горожанам рекомендуют покупать хвойные деревья только в официальных точках и проверять документы на товар.