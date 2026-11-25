Ростовская область повторно объявляет закупку кредитных линий на прежних условиях: на предыдущих торгах никто не пожелал стать кредитором региона. Об этом говорится в протоколе бюджетной комиссии Ростовской области.

Речь идёт о кредите на 3,9 млрд рублей на срок до года. На предыдущих торгах регион предлагал кредитование по ставке 16,27% годовых — на 2,27 п. п. выше ключевой ставки Банка России, а срок погашения должен был составить два года.

Донские власти намерены привлечь семь кредитных линий по 500 млн рублей и одну на 400 млн рублей. Предварительно ставка составит ключевую плюс 2,5 п. п., срок кредитования — до одного года. Окончательный размер процентной ставки определят по итогам конкурсных процедур. Кредиты направят на финансирование дефицита региональной казны.

Напомним, бывшего министра финансов Ростовской области Лилию Федотову судят как раз за привлечение коммерческих кредитов под высокие проценты. По версии следствия, будучи министром финансов региона, она привлекала для области коммерческие кредиты, чем нанесла бюджету ущерб в размере 1,6 млрд рублей.