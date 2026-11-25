Дожди с мокрым снегом придут в Ростовскую область и сохранятся до конца месяца. Прогноз предоставили синоптики.

25 ноября местами пройдут небольшие и умеренные осадки с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах — гололёд, дороги будут скользкими. Температура ночью — от −2 до +3, при прояснениях — до −6. Днём — от 0 до +5 градусов. Ветер западный, 8–13 м/с, местами с порывами до 15–18 м/с.

26 ноября. В Ростове преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный 9–14 м/с с порывами 15–18 м/с. Температура ночью −1...+1°, днём +1...+3°.

В области местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, по югу — с дождём. В отдельных районах ожидаются гололёдно-изморозевые явления, по северу — метель, на дорогах — гололедица. Ветер западный и северо-западный 9–14 м/с, местами порывы 15–20 м/с. Ночью −3...+2°, при прояснениях до −5°; днём −3...+2°, по югу до +4°.

27 ноября. В Ростове ночью небольшие, днём умеренные осадки в виде мокрого дождя и снега. Днём возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Ветер северо-западный и северный 7–12 м/с. Температура и ночью, и днём около 0...−2°.

По области местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, по югу — с дождём. Возможны гололёдно-изморозевые явления, по южной половине — налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный и северный 7–12 м/с. Ночью 0...−5°, при прояснениях до −7°; днём −4...+1°.

По данным синоптиков, непогода сохранится до конца ноября: 29-го на севере региона местами может пройти снег, на юге осадки с мокрым снегом не прекратятся.

Дневная температура в среднем по области будет держаться в пределах от −2 до +2 градусов, по ночам — от −5 до +1 в зависимости от территории.