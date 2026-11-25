На Дону в суд передали дело главы строительной фирмы, похитившего миллиард. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.



В Новочеркасский городской суд поступило уголовное дело в отношении руководителя строительной компании. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации преступных доходов.



По версии следствия, начиная с 2023 года обвиняемый создал преступную группу, вовлек в нее ряд индивидуальных предпринимателей. Участники заключали договоры с жителями Ростовской и Воронежской областей, а также Республики Крым на строительство частных домов. Однако выполнять обязательства они не планировали, а полученные средства похищали. В результате действий злоумышленников пострадали 305 граждан, общий ущерб превысил один миллиард рублей.



Часть похищенных денег, более 290 миллионов рублей, была легализована. Для этого использовались переводы на подконтрольные банковские счета и приобретение дорогостоящего имущества. В настоящее время руководитель строительной фирмы объявлен в международный розыск.