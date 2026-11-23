На Дону суд рассмотрит дело о побеге тигра в зрительный зал. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.



Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону начинает работу над уголовным делом о чрезвычайном происшествии в передвижном цирке. Инцидент произошел 19 апреля 2026 года на проспекте Михаила Нагибина. Во время номера с хищниками на манеже оборвалась защитная сетка. От испуга животные заметались, а один из тигров перепрыгнул ограждение и оказался среди зрителей. К счастью, обошлось без пострадавших: животное быстро поймали и вернули в вольер.



Следователи возбудили дело в отношении владельца цирка. Обвиняемым проходит индивидуальный предприниматель, организовавший выступления с хищниками. По версии следствия, он не обеспечил надлежащий уровень безопасности и качества услуг, создав реальную угрозу для жизни людей.



Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 6 лет.