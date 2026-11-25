Губернатор Юрий Слюсарь в ходе прямой линии ответил на вопросы жителей о реконструкции моста на северном въезде в Батайск.

По словам главы региона, мост на въезде в Батайск будет работать, но в так называемом реверсивном формате — три полосы из четырёх.

Глава региона объяснил, что в прежнем режиме мост работать не может. Он изначально был построен как двухполосный, и не был рассчитан на такую высокую нагрузку. Это привело к риску обрушения и высокой аварийности. Именно поэтому было принято решение оставить реверсивное движение. Губернатор признал, что в часы пик это создаёт задержки для водителей — в среднем от 15 до 20 минут.

Проектная документация на новый мост уже готова. Стоимость объекта составит 2,6 млрд рублей. Новая переправа будет рассчитана на шесть полос, по три в каждую сторону. Строительство займёт порядка трёх лет и будет идти параллельно с эксплуатацией старого моста.

На 2027 год уже предусмотрен 1 млрд рублей.

«Строительство в 2027 году обязательно начнётся. Конечно, в этой ситуации могу только попросить потерпеть и получить через три года новый современный мост», — заявил губернатор.