К главе региона обратилась жительница Ростова-на-Дону, которая пожаловалась на огромные лужи во время ливней. В ответ губернатор признал, что проблема ливнёвок актуальна как для центра города, так и для Западного жилого массива.

«Мы все видели эти кадры, где машины плавают на Левенцовке», — отметил Слюсарь. Именно с этого микрорайона стартуют два проекта с использованием казначейских инфраструктурных кредитов. Почти 25 млрд рублей будет проинвестировано в ливнёвую канализацию. Это позволит решить проблему и Левенцовки, и значительной части Западного жилого массива. После этого аналогичные планы есть и в отношении центральной части города.

В новом проекте предусмотрены современные требования и технологии очистки ливнёвой канализации и сточных вод. Обязательно будут установлены отстойники и новое оборудование. Это позволит сбрасывать в Дон не просто поверхностные стоки напрямую, а только после процедуры очистки. Губернатор подчеркнул, что это важно и с экологической точки зрения, поскольку зачастую сбросы меняют состав реки, о которой тоже нужно заботиться.

При этом, по словам главы города Александра Скрябина, каждый раз перед ожиданием больших осадков в городе проводится профилактическая очистка стоков и уборка листвы.

Губернатор отметил, что проект мощный и потребует времени на реализацию. Также он пообещал, что под новые микрорайоны, которые будут строиться в той же Левенцовке, уже будет готова инфраструктура.