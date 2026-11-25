В центр управления регионом Ростовской области поступило более 145 тыс. сообщений. Большая часть касалась пяти тем. Как рассказали в прямом эфире с Юрием Слюсарем 25 ноября, на первом месте — сфера ЖКХ. По этой теме обращались около 35,2 тыс. раз. На втором — дороги (33,8 тыс.). Тройку лидеров замыкает благоустройство (23,1 тыс. обращений).

Среди волнующих местных жителей проблем оказались и те, которые связаны с общественным транспортом (11,4 тыс.) и с обращением с отходами (7,8 тыс.).

В частности люди неоднократно жаловались на предприятие рядом с ЖК «Донской Арбат». Речь идёт о цементном заводе, который возвели там без соблюдения санитарной зоны. В итоге круглосуточно жители домов вынуждены слушать шум и дышать цементной пылью.