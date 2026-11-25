Одной из тем прямой линии с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем стала судьба фонтана на проспекте Ленина в донской столице. Глава региона подчеркнул, что вопрос восстановления исторического облика площади вызвал широкий общественный резонанс: жители категорически выступили против планов по застройке этой территории жилыми или административными зданиями.

«Мы вернули функционал площади Ленина. Там будет фонтан и благоустройство», — заявил Юрий Слюсарь, отметив важность этой локации как эмоционального центра для ростовчан.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин отчитался о текущем статусе проекта. По его словам, работы ведутся в соответствии с результатами голосования на портале «Активный ростовчанин», где победила историческая концепция, адаптированная под современные технологии.

Юридические вопросы уже решены: в феврале 2026 года земельный участок был переведён в муниципальную собственность, а вид разрешённого использования изменён с «магазины» на «благоустройство территории».

Совместно с ДГТУ и компанией «Ростовгражданпроект» завершена разработка проектной документации. Территория получит современный амфитеатр и качественное озеленение.

Александр Скрябин анонсировал начало строительных работ в ближайшее время. Главная задача властей — успеть завершить реконструкцию и открыть обновлённую площадь к Дню города в следующем году.