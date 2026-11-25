В ходе прямой линии с жителями губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ответил на вопрос о судьбе реконструируемого стадиона «Труд». Глава региона категорически опроверг появившиеся слухи о том, что на месте спортивного объекта может появиться жилой комплекс.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что наличие строительной техники на площадке не должно вводить людей в заблуждение. Он заявил, что никаких решений о смене профиля объекта не принималось и не планируется: там ведётся строительство именно стадиона.

Кроме того, губернатор отметил, что в Ростове-на-Дону существует острая нехватка спортивных площадок как для профессиональных атлетов, так и для любителей, поэтому власти не будут менять целевое назначение этой важной городской территории.

Уточняется, что площадки обновлённого стадиона позволят одновременно заниматься спортом более чем двум сотням человек по различным направлениям. Благодаря удобному расположению объект станет точкой притяжения для всех, кто ведет активный образ жизни.

Реализация проекта разбита на три этапа и финансируется исключительно из средств областного бюджета. Губернатор признал, что при наличии больших ресурсов стройку можно было бы завершить быстрее, но сейчас власти придерживаются утверждённого графика, чтобы гарантировать качество работ. Полное завершение строительства стадиона «Труд» запланировано на 2028 год.