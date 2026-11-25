Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь анонсировал масштабную модернизацию НЭВЗа на 30 млрд рублей.

В ходе прямой линии губернатор ответил на вопрос сотрудников Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ), касающийся перспектив развития предприятия и сохранения рабочих мест. Глава региона подтвердил запуск крупного инвестиционного проекта стоимостью около 30 млрд рублей по переходу на производство локомотивов следующего поколения.

Юрий Слюсарь назвал НЭВЗ флагманом машиностроения не только Дона, но и всей страны. По его словам, ключевой задачей сейчас является реализация программы перехода на новые двигатели с асинхронной тягой, которые обеспечат принципиально иную экономику эксплуатации техники.

Помимо основного производства, на заводе развиваются смежные направления: создаётся новое покрасочное производство, внедряется механообработка и обновляется логистика.

«Завод не стоит, завод развивается. Мы будем всегда гордиться, что лучшие в мире локомотивы делаются у нас здесь, на донской земле», — резюмировал Юрий Слюсарь.