Суд обратил в доход государства имущество бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко на сумму 1,6 млрд рублей. Соответствующее решение было озвучено в ходе заседания.
Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме. Ответчиками по нему выступали не только сам бывший градоначальник, но и члены его семьи, родственники и знакомые.
Экс-чиновник был заключён под стражу по делу о превышении должностных полномочий. Он возглавил администрацию донской столицы в октябре 2019 года. За время его работы руководство города нередко подвергалось жёсткой критике в социальных сетях.
Суд обратил в доход государства имущество экс-мэра Ростова на 1,6 млрд
Суд обратил в доход государства имущество бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко на сумму 1,6 млрд рублей. Соответствующее решение было озвучено в ходе заседания.
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