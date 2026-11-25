Во время прямой линии с жителями региона губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ответил на вопросы студентов. Ребят волновал традиционный для выпускников вопрос: стоит ли после получения диплома покидать родные края и уезжать в столицы, или своё дело и призвание можно найти дома, в регионе.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что власти области делают всё возможное, чтобы молодым специалистам хотелось строить своё будущее именно на Дону.

«Наша задача — создать условия для того, чтобы человек делал выбор в пользу Ростовской области», — отметил губернатор.

Глава региона поделился и личным опытом: он признался, что в своё время уезжал из области, но в итоге вернулся, и призвал студентов не терять связь с родными местами.

«Не разрывайте связь с малой родиной, семьёй, предками, друзьями и родственниками. Я вас призываю работать на благо родного региона», — резюмировал Юрий Слюсарь.

Также губернатор рассказал студентам о своих любимых местах в области, порекомендовав молодёжи активнее путешествовать по родному краю: от исторического Таганрога и казачьего Новочеркасска до старинной станицы Старочеркасской.

Напомним, прямая линия с губернатором Ростовской области продлилась более двух часов. За это время в студию поступило 450 телефонных звонков и сотни сообщений в мессенджерах. Все обращения, по словам главы региона, будут взяты в работу.